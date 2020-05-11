С насморком и беременных – не пускать: В «ЛНР» озвучили требования к магазинам, рынкам, салонам красоты

В «ЛНР» с 13 мая смягчается карантинный режим. В большинстве городов в полном режиме начинает работать общественный транспорт, открываются рынки, непродуктовые магазины, салоны красоты, СТО, ателье, прачечные и химчистки.

Для работы данных предприятий «правительство» выписало меры безопасности, противодействующие распространению коронавируса:

перед открытием проводится генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, во время работы – помещение проветривать каждые 2 часа или после каждого посетителя;

при приходе на работу у сотрудников меряют температуру бесконтактным способом. Не допускаются к работе люди с повышенной температурой или с признаками респираторных инфекций (кашель, насморк);

у сотрудника необходимо уточнять состояние здоровья лиц, проживающих вместе с ним, а также информацию о возможных контактах с больными или лицами, вернувшимися из иных неблагополучных по COVID-19 стран;

временно отстраняются от работы лица из групп риска (старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные с обеспечением режима самоизоляции);

сотрудникам запрещено: принимать пищу на рабочем месте (для этого должны быть спецместа), выходить за пределы предприятия на перерыв;

сотрудники и посетители все должны быть в масках, работники должны их менять каждые 3 часа;

сотрудники должны быть в перчатках, которые менять – не реже одного раза в смену либо при их загрязнении, повреждении. В перчатках должны быть в том числе работники швейных ателье;

на входе в помещение должны стоять антисептики для обработки рук;

между сотрудниками, посетителями должна соблюдаться дистанция;

обслуживание посетителей – по предварительной записи с интервалом между визитами не менее 20 минут; при наличии очереди – люди ожидают на улице с расстоянием не менее 1,5 м друг от друга;

на территорию запрещено входить лицам, не связанным с деятельностью предприятия.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 мая в Украине коронавирусом заболели 15 648 человек (3 288 – выздоровели, 408 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 100 случаев COVID-19 (22 человека выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлен 184 случая COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» – 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).