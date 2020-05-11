В Мариуполе ждут туристов и разрабатывают новые экскурсии (Фото)

Туристический бизнес Мариуполя готовится к всплеску внутреннего туризма после карантина. В городе разрабатывают новые турпродукты, в частности, экскурсии для дипломатов-иностранцев. Об этом сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Участие в этой разработке принимают владельцы гостиниц, ресторанов, представители туроператоров, национального природного парка «Меотида», экскурсоводы.

«Это узкая и очень интересная аудитория. Для гостей из-за границы интересна история Мариуполя – как советская, так и новейшая. Также в городе есть красивые природные объекты, прекрасные пейзажи парка "Меотида", который имеет сотни видов редких цветов и птиц. Этот кейс показывает четкую клиентоориентированность – клиентов найти легко и понятно, это не требует больших денег, достаточно в дипломатические учреждения принести несколько брошюр с таким предложением», – рассказал консультант по разработке туристических продуктов Проекта USAID Александр Лиев.

Предприниматели из Мариуполя сотрудничают с турбизнесом Бердянска, где в мае традиционно начинался туристический сезон. Сейчас там тоже готовы переориентироваться и создавать такие условия, чтобы клиенты приехали к морю не только летом, а и в ноябре.

«После снятия карантина туристический бизнес ожидает большой спрос на внутренние маршруты. Люди давно хотят выехать куда-то – к морю, на природу. Но сейчас турбизнес должен готовиться – относительно сервиса, работы в новых условиях. Думаю, что "шведский стол" будет определенное время запрещен, будет дистанция в кафе, ресторане, на пляже. Это вопрос безопасности – к этому должны быть готовы как бизнес, так и клиенты. Важно понять, что определенная категория людей – беременные женщины, пожилые люди – готова приехать на море и осенью, и зимой. Соответственно, стоит готовить инфраструктуру», – отметил Александр Лиев.

Грантовая и образовательная помощь предпринимателям на востоке Украины предоставляется Проектом USAID в рамках информационной кампании «Восток экономических возможностей». Кампания призвана привлечь внимание всей Украины к потребностям и возможностям востока страны. Организаторы отмечают, что еще никогда в регионе не было столько инициатив, призванных улучшить уровень жизни населения, развивать бизнес в перспективных отраслях экономики, восстанавливать инфраструктуру.