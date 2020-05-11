В антиутопии возможно все: Зачем в Донецке хотят поставить памятник Сталину

Стремление поставить в центре неподконтрольного украинской власти Донецка памятник Сталину – это попытка продемонстрировать и закрепить особенности режима, который сейчас царит в «ДНР». Такое мнение высказал Юрий Темиров, историк, декан исторического факультета Донецкого национального университета имени В. Стуса в Виннице, передает «Радио Свобода».

«Внутренняя природа режима, который сейчас царит на оккупированной территории, давно изменилась. Если в начале "Донецкая республика" – движение которое начиналось в 2006 году – была "неосовком", то теперь это что-то вроде антиутопии, а в антиутопии возможно все. То есть, когда нет никакой устоявшейся системы ценностей, все построено на фейках, каких-то инсталляциях, которые подменяют реальную жизнь, – возможно все», – говорит Темиров.

И желание поставить памятник Сталину – это закрепление тренда, особенностей этого режима. «Для этого не нашли ничего лучшего, как использовать идеи из прошлого. История Донбасса связана именно с индустриализацией, со "сталинскими" временами. Это такая попытка мобилизовать ностальгию по советскому прошлому. Такой неосовковый вариант поддержки режима за счет искаженного прошлого», – продолжает историк.

Темиров отмечает, что сейчас в «ДНР» возрождаются наиболее примитивные советские исторические мифы. «Когда мы говорим, что был индустриальный рывок, то сразу нужно ставить вопрос: "Какой ценой?". А цена была заплачена очень страшная и в том числе это коллективизация, Голодомор. Давайте не будем забывать, где в условиях советских нищеты, невозможности взять, как сейчас, кредиты или получить инвестиции на западе, искались деньги внутри страны. Они забирались в сельском хозяйстве, в отраслях, обеспечивающих потребности людей. То есть за этот рывок, который сейчас так романтично описывают, была заплачена страшная цена», – поясняет он.

Как сообщалось ранее, сейчас в «ДНР» идет сбор подписей под инициативой начальника железнодорожного вокзала Максима Козловского поставить в центре Донецка памятник Сталину. Он предлагает установить новую статую вместо памятника Тарасу Шевченко у «дома правительства».