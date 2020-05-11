На Донетчине не выявили новых случаев заражения COVID-19

В Донецкой области за сегодня, 11 мая, провели 89 тестирований на COVID-19, включая ПЦР и быстрые тесты. Все результаты – негативные. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая коронавирусной болезни по состоянию на 11 мая. Ситуация в Донецкой области с заболеваемостью COVID-19 остается стабильной», – отметил Кириленко.

По его словам, в течение сегодняшнего дня проведено 31 ПЦР-исследование и сделаны 58 быстрых тестов. Все полученные результаты – отрицательные.

Таким образом, по состоянию на 11 мая с начала введения карантина в области инфицированы 100 человек. Из них 3 человека умерли, 22 выздоровели, 75 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 мая в Украине коронавирусом заболели 15 648 человек (3 288 – выздоровели, 408 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 42 случая (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 184 случая COVID-19 (27 человек выздоровели, 5 пациентов скончались). В «ЛНР» – 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).