В Авдеевке граната разорвалась возле жилого дома (Фото)

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Во время одного из последних обстрелов осколки гранаты повредили жилой дом в Авдеевке. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

«Вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома», – говорится в сообщении.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.