RU
Все новости

В Авдеевке граната разорвалась возле жилого дома (Фото)

11.05.20 20:11
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Во время одного из последних обстрелов осколки гранаты повредили жилой дом в Авдеевке. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

«Вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома», – говорится в сообщении.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк