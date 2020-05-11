«Мы открылись»: Как прошел первый «малокарантинный» день на юге и севере Донетчины (Фото, видео)

Сегодня, 11 мая, в Украине началось послабление карантина – открылись непродуктовые магазины, салоны красоты, стоматологии, разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов, можно посещать парки и иные зоны отдыха. Отходят от жесткого карантина и жители Донецкой области.

Так, на юге региона в Мариуполе открылось большинство магазинов с одеждой, строительными материалами, техникой, мебелью, оптикой и прочим. Как передает «Сайт города Мариуполя», многие жители идут с большими пакетами покупок.

Возле магазинов с дешевой одеждой, секонд-хендов – очереди, в которых мариупольцы не всегда соблюдают дистанцию.

А вот возле ювелирных салонов, бутиков – пусто. Внутри также никого.

Торговые центры также работают. Закрыты лишь некоторые отделы.

Возобновили работу киоски с шаурмой и кофейни. Маленькие кафе продают напитки на вынос.

А вот крупные заведения начали обустраивать летние площадки. Некоторые из них уже начали работу.

Карантин, который начался 18 марта, сумели пережить не все. В центре есть магазины, на которых висит баннер «аренда», закрыты многие магазинчики в подземном переходе. Внутри – пустые прилавки, вывесок тоже больше нет.

Но несмотря на это – на улицах оживленно. Жители улыбаются, гуляют. Многие уже отказались от масок и одевают их только, когда заходят в магазин.

Славянск, расположенный на севере Донетчины, тоже сегодня непривычно оживлен. Как сообщает «Деловой Славянск», открылись летние площадки кафе, бургерные и различные закусочные на колесах и без. Кофе-машины с неизменным капучино, эспрессо или американо, тоже присутствуют.

Сегодня в городе заработал и центральный торговый центр «Ярмарочный». Особого ажиотажа в нем пока нет. Работают все бутики, закрыто лишь кафе и детский развлекательный центр. На входе в торговый центр проводят скрининг температуры и проверяют наличие защитной маски.