Считают, когда окупится: Киевляне на крыше многоэтажки установили «зеленую» электростанцию

Для экономии средств жители многоэтажки Киева решили установить на крыше мини-электростанцию. На полную мощность она заработает скоро. Жильцы подсчитали, что окупиться установка должна за три года. Но пока строили, государство изменило правила «зеленой» энергетики, теперь люди не понимают, когда вернут свои деньги. Радуются лишь потому, что за квартплату уже платят меньше, передает телеканал «Украина».

В этом доме, расположенном в Дарницком районе столицы, два года назад утеплили фасад. На это 70% средств дала городская администрация, треть – собрали жители сами.

«Мы снизили потребление тепла в 4 раза. Теперь у нас стоимость отопления – около 8 грн за метр», – говорит председатель ассоциации ОСМД Дарницкого района Валерий Никитченко.

Как еще сэкономить, жители дома придумали позже. Солнечные панели и ветряки на крыше – это часть большого проекта. Энергия для освещения в коридорах и для лифтов – собственного производства. Теперь люди платят еще меньше за «коммуналку». К осени в доме будет работать еще и индивидуальное отопление, и будет своя горячая вода. «Мы расчетно должны выйти на 4 грн за метр отопления. А если бы был ночной тариф, то было бы еще меньше», – поясняет Никитченко.

Ночного тарифа на электричество для жильцов этого дома нет, так правительство отменило его для ОСМД почти полтора года назад. От планов – ночью включать отопление, греть воду и собирать ее в резервуарах – пришлось отказаться.

Систему индивидуального отопления многоэтажки вообще изменили спешке. «Добавили в проект тепловые насосы, которые заменили в большей степени электроотопление», – делится Валерий Никитченко.

Предусмотреть такие изменения ни жильцы дома, ни городские чиновники не могли. Переделывать проекты вдогонку новым законам и постановлениям приходится постоянно. «Изменения законодательства, которые у нас происходят почти каждые полгода, не способствуют ни созданию ОСМД, ни их работе. Дисбаланс у нас каждый год. Корректировки проекта – это же дополнительные деньги», – комментирует Вера Радченко, начальник Управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской госгорадминистрации.

«Зеленые» мини-станции в жилых домах – это меньше, чем 5% всей альтернативной энергетики нашей страны. Остальные – это промышленные станции. Правила и законы государство меняет не только для ОСМД. 9 месяцев чиновники говорят, что урежут «зеленый» тариф для крупных предприятий, работающих от энергии солнца, ветра и биотоплива. И в таких условиях, вряд ли, сможет развиваться отрасль в дальнейшем.

«Отсутствие любой прогнозируемости в политике государства. Люди пытаются сэкономить на своих платежах, но как только они построили одну систему для экономии, государство меняет ее правила, и они должны строить новую систему», – отмечает эксперт по вопросам энергетики Андриан Прокоп.

Инвестиции в индивидуальное отопление этого дома Киева должны были окупиться людям за три года. После отмены тарифа ОСМД люди будут ждать выгоды дольше. Если изменится «зеленый» тариф для предприятий, им придется дольше ждать хоть какой-то прибыли. Как остаться в выигрыше и станциям, и государству, еще предстоит договориться инвесторам и чиновникам.