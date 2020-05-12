Работал на погрузчике: В «ЛНР» мужчина подорвался на противотанковом фугасе

В неподконтрольном украинским властям городе Брянка (Луганская обл.) молодой мужчина во время работы на погрузчике подорвался на противотанковом фугасе.

Как сегодня, 12 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», инцидент произошел 11 мая: при проведении дорожных работ мужчина 1995 года рождения управлял фронтальным погрузчиком, в это время произошел подрыв – предположительно, противотанкового фугаса.

«Скорая помощь» доставила мужчину в травматологическое отделение центральной городской больницы в Брянке. Позже пострадавший был переведен в хирургию больницы в Стаханове (после переименования – Кадиевка) с диагнозом «ожог пламенем лица и правой кисти 1 и 2 степени, закрытый перелом правого луча в типичном месте, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, состояние легкой степени тяжести».