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На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

12.05.20 08:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Неподалеку неподконтрольного украинским властям н.п. Шимшиновка (Луганская обл.) попал под обстрел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете Миссии, обнародованном 11 мая.

«10 мая во время полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия над полигоном вблизи н. п. Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 400 м к западо-северо-западу. По оценке, огонь открыли в направлении БПЛА СММ, который пролетал примерно в 430 м к западо-северо-западу», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.

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