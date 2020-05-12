На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

Неподалеку неподконтрольного украинским властям н.п. Шимшиновка (Луганская обл.) попал под обстрел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете Миссии, обнародованном 11 мая.

«10 мая во время полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия над полигоном вблизи н. п. Шимшиновка (неподконтрольный правительству, 27 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 400 м к западо-северо-западу. По оценке, огонь открыли в направлении БПЛА СММ, который пролетал примерно в 430 м к западо-северо-западу», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.