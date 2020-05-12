Как так – я не понимаю: В Донецке показали Дом Юза (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке Дом Юза по-прежнему находится в практически разрушенном состоянии. Как он выглядит сегодня, показал местный житель.

По словам дончанина, двухэтажное здание из красного кирпича «в заброшенном состоянии, его никто не реконструировал». Вокруг – большой забор.

Этот дом, который находится рядом с роддомом №6, после смерти основателя Донецка Джона Юза достраивали его старшие сыновья. До отъезда в Англию они проживали там с семьями, позже в доме жил управляющий металлургическим заводом Андерсон, затем еще один управляющий – Адам Свицын. И в дальнейшем история дома была также интересной.

Житель Донецка прошел мимо здания роддома – Дом Юза плохо виден с его территории из-за густых зеленых зарослей, хоть и стоит на возвышенности.

Роддом №6

«Здесь раньше был и сад, и конюшни, и дворики с фонтанами», – сообщил дончанин.

Дончанин обошел территорию, с другой стороны дом виден лучше. Мужчина отметил большие размеры окон. А также тот факт, что за территорией следят: в тех местах, где забор хлипкий и покосившийся, его подперли досками, чтобы не развалился, а прорехи в металлической сетке заложили кусками шифера.

С другой стороны дома забор шлакоблочный, высокий, и к зданию – не подобраться. «Видать, желающих туда проникнуть – немало», – отметил дончанин.

Центральные большие металлические ворота заперты. Сторож, открывший ворота, сообщил, что территория – частная, и снимать ничего не разрешил. На территорию, по его словам, не пускают никого – в том числе и сотрудников Краеведческого музея.

«На территорию попасть невозможно. Как так – я не понимаю. Исторический объект, дом основателя Донецка… Я считаю, что каждый дончанин имеет право посмотреть. Это интересно, это наша история», – прокомментировал мужчина.