Работающие фонтаны и пустые аллеи: Как сегодня выглядит парк Щербакова (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как в мае выглядит парк Щербакова.

Мужчина показал мост через пруд, купол аквапарка «Аквасфера», фонтаны в парке. Работает и фонтан, установленный прямо в пруду – струя бьет в высоту на несколько метров.

Работающими фонтанами практически никто не любуется: прохожих в парке дончанину встретилось мало. Карусели, горки и иные аттракционы не работают, детские площадки пусты.

Колесо обозрения еще не разобрали до конца.