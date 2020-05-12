Площадь более 2 тыс. кв. м: Как в Донецке дезинфицировали «коронавирусную» больницу (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке провели дезинфекцию в больнице, в которой более месяца в условиях карантина лечили людей с коронавирусом.

Как сообщается в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, речь идет о больнице №16.

«Министерством здравоохранения ДНР совместно с МЧС и республиканским центром санитарно-эпидемиологической службы проведена окончательная дезинфекция одной из больниц Донецка, в которой длительное время находились совместно с персоналом пациенты на лечении коронавирусной инфекции», – заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«Более месяца больница была закрыта на карантин. На сегодня все больные выздоровели. В помещениях, палатах, коридорах, во всем здании больницы проведена окончательная дезинфекция», – добавила «министр».

По ее словам, в ближайшее время больница полностью возобновит свою работу, пациентов будут принимать во всех отделениях.

Как утверждают в «МЧС ДНР», площадь дезинфекции составила более 2 тыс. кв. м, были задействованы 5 сотрудников «МЧС» и 1 автоцистерна.