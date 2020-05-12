В ЦИК не знают, сколько понадобится времени для подготовки выборов на неподконтрольном Донбассе

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не знают, сколько понадобится времени для подготовки выборов на ныне неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил председатель ЦИК Олег Диденко в ответе на запрос «Радио Свобода» о возможности проведения местных выборов в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей в октябре этого года.

«В настоящее время практически невозможно говорить о каких-либо временных рамках, необходимых для подготовки и проведения выборов на деокупированных территориях ОРДЛО, потому что этому должна предшествовать оценка фактического состояния дел на этих территориях, после восстановления контроля над ними», – отметил председатель ЦИК.

Предшествовать процессу подготовки, отметили в ЦИК, должно возвращения фактического контроля над этими территориями и восстановление там работы государственных органов власти Украины.

«Для проведения демократических выборов необходимо также надлежащее функционирование на соответствующих территориях правоохранительных органов, органов, которые будут обеспечивать безопасность, судов, банковских учреждений, украинских средств массовой информации и политических партий. Должен быть реализован целый комплекс мер по реинтеграции этих территорий. И подавляющее большинство этих и многих других вопросов требует законодательного урегулирования», – отметил Диденко.

В Центризбиркоме указали, что для проведения выборов на неподконтрольной части Донбасса необходимо выполнить значительно более широкий перечень мероприятий по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях.

«Например, необходимо восстановить и актуализировать сведения Государственного реестра избирателей на этих территориях, без чего невозможно будет корректное составление списков избирателей, проанализировать фактическое состояние помещений участковых избирательных комиссий и обеспечить комиссии необходимыми помещениями (ведь многие из помещений могут оказаться разрушенными), оборудованием, транспортом , связью, охраной и т.д.», – указано в ответе на запрос.