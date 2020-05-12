В Украине коронавирусом заболели уже более 16 тыс. человек

В Украине за все время пандемии COVID-19 зарегистрировано 16023 случаев заболевания. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава проинформировал, что за минувшие сутки заболели 375 человек, выздоровели – 85.

«За минувшие сутки заболели 375 человек. Из них 22 ребенка и 88 медицинских работников. Были госпитализированы 116 человек. За последние сутки зафиксированы 17 летальных случаев, большинство из которых имело сопутствующие хронические заболевания. При этом 85 пациентов выздоровели. В целом за все время пандемии заболели 16023 человека. Из них 1105 детей, а также 3114 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 3373 человека, а летальных случаев 425», – сообщил Степанов.

Министр здравоохранения также отметил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Черновицкой (72) и Ровенской (50) областях, а также городе Киеве (59).

По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 100 случаев заболевания коронавирусом, в Луганской – 42.