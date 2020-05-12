В армии коронавирусом болеют 45 человек

По состоянию на утро сегодняшнего дня, 12 мая, в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

«На 07:00 12 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 55 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 274 человека. У 39 человек изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

За минувшие сутки зарегистрированы 5 новых случаев заболевания COVID-19.

«В учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (в изоляторе медицинского пункта воинской части Черновицкого гарнизона – 1 военнослужащий, в инфекционной больнице г. Кропивницкий – 1 работник ВС Украины. 3 человека (Черновицкий гарнизон – 1 военнослужащий и Ровенская область – 2 работника ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», – проинфомировали военные медики.