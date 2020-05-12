Синий и красный: В Донецке запустили ретро-трамваи (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке запустили ретро-трамваи. Фото опубликовала на своей странице в Facebook местный фотограф Евгения Карпачева.

2 ретро-трамвая, синий и красный, были запущены к 9 Мая, и ездили по городу, по сообщениям из соцсетей, с 9 по 11 мая.

«Самый приятный и очень неожиданный сюрприз был для меня сегодня (11 мая – ред.), когда я увидела ретро-трамвайчики. Ну так я была им рада, даже проехались на одном, красненьком. Могли проехать и на втором трамвайчике – голубом, но решили пройти пешком к дому. Вот, действительно, подарок к празднику», – написала Карпачева.