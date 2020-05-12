Карантин в Украине продлят после 22 мая, – Шмыгаль

Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Сегодня карантин действует официально, согласно постановлению правительства, до 22 мая. Но это не конечная дата. Мы будем продлевать», – сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль добавил, что на данный момент власти отрабатывают, когда будут введены каждый из 5 этапов выхода из карантина.

«Сегодня трудно прогнозировать. Сегодня, в эти дни, мы находимся как раз на пике заболеваемости. Мы идем довольно ровно последние 7-8 дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству соотношения заболевавших к тем, кто уже болеет. Но мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было бы равно количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик», – сказал премьер-министр.