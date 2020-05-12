Сводка из зоны ООС за 11 мая: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Вследствие обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Павлополя и Авдеевки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в окрестностях Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов;

в районе Старогнатовки – из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

у Крымского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Пивденным – из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ открывали огонь по окрестностям Крымского с применением миномета калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «армия Украины за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 59 единиц. Под огнем оказались поселки Александровка и Старомихайловка, район Донецкого аэропорта, поселок Верхнеторецкое и село Спартак, а также поселки шахт 6/7 и им. Гагарина на горловском направлении. При обстрелах применялись минометы, противотанковая управляемая ракета, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов была обесточена птицефабрика, также поврежден частный дом».

Также сообщается, что в Горловке в минувшие сутки получил осколочное ранение мирный житель.

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.