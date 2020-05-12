Ситуация не меняется: На Луганщине не выявили ни одного нового случая COVID-19 (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания коронавирусом COVID-19, в регионе остается 42 подтвержденных случая коронавируса. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки количество инфицированных COVID-19 в Луганской области не изменилась (42 лабораторно подтвержденных случая). Выздоровели – 15 человек. 27 человек продолжают лечение (10 – в стационарах, 17 – амбулаторно)», – сообщают в центре.

Там добавляют, что с начала пандемии в Луганской области зарегистрировано 257 подозрений заболевания коронавирусной болезнью.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 мая в Украине коронавирусом заболели 16 023 человека (3 373 – выздоровели, 425 человек скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксированы 100 случаев COVID-19.

В «ДНР» на 11 мая подтверждены 184 случая заболевания (27 человек выздоровели, 5 умерли). В «ЛНР» – 275 заболевших.