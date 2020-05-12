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Еще 15 человек: В «ДНР» сообщают об увеличении количества заболевших COVID-19

12.05.20 11:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за последние сутки выявлены 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает «минздрав ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 11 мая исследованиям, выявлены 15 случаев заболевания COVID-19. Один случай заболевания выявлен у приехавшего из Российской Федерации, 14 положительных результатов – у контактных лиц с заболевшими COVID-19 ранее, из них один медицинский работник. Очаги заболевания локализованы, все контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

Отмечается, что с начала пандемии в «республике» 199 подтвержденных случаев заражения коронавирусом:

  • на лечении – 167,
  • выписаны – 27,
  • летальных случаев – 5.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 мая в Украине коронавирусом заболели 16 023 человека (3 373 – выздоровели, 425 человек скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксированы 100 случаев COVID-19.

В «ЛНР» на 11 мая – 275 заболевших.

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