Еще 15 человек: В «ДНР» сообщают об увеличении количества заболевших COVID-19

В «ДНР» за последние сутки выявлены 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает «минздрав ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 11 мая исследованиям, выявлены 15 случаев заболевания COVID-19. Один случай заболевания выявлен у приехавшего из Российской Федерации, 14 положительных результатов – у контактных лиц с заболевшими COVID-19 ранее, из них один медицинский работник. Очаги заболевания локализованы, все контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

Отмечается, что с начала пандемии в «республике» 199 подтвержденных случаев заражения коронавирусом:

на лечении – 167,

выписаны – 27,

летальных случаев – 5.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 мая в Украине коронавирусом заболели 16 023 человека (3 373 – выздоровели, 425 человек скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксированы 100 случаев COVID-19.

В «ЛНР» на 11 мая – 275 заболевших.