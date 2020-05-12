Гримчак заявил, что НАБУ закрыло начатое против него дело по статье о служебном подлоге

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело, начатое против него по статье о служебном подлоге. Об этом Гримчак написал на своей странице в Facebook.

«Дело, открытое НАБУ против меня по ст. 366 УК Украины (Служебный подлог, – ред.), закрыто за отсутствием состава преступления», – написал Гримчак.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки. Напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Юрию Гримчаку. Позже, суд изменил меру пресечения с содержания под стражей с альтернативой залога на круглосуточный домашний арест до 14 февраля, на время досудебного расследования. 13 февраля Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения бывшему заместителю министра. Согласно решению суда, Гримчаку продлили круглосуточный домашний арест на 2 месяца, до 13 апреля 2020 года включительно.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак якобы получал предложение занять «пост министра" у незаконных вооруженных формирований (НВФ) на временно неподконтрольном Донбассе. В свою очередь, адвокат Гримчака Татьяна Матяш заявила, что экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку не предлагали стать «министром» в «ДНР».