Ждем результатов от полиции: Лях прокомментировал инцидент с монументом в Славянске

Окончательную квалификацию инциденту с монументом в парке «Шелковичный» в Славянске (Донецкая обл.) дадут правоохранители. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 мая, в ходе пресс-конференции сообщил мэр города Вадим Лях.

Градоначальник также сообщил, что аналогичный инцидент произошел и с памятником в мирокрорайоне Северный.

«По ситуации в парке 9 мая. На сегодняшний день ведутся следственные действия для того, чтобы предать статус. Скажем так, что это будет – административное нарушение, либо уголовное. Все зависит от той информации, которую сегодня предоставит городской совет полиции. Имеется ввиду статус этих памятников. Являются они захоронениями, либо нет. От этого зависит, скажем так, тяжесть данного нарушения», – сказал мэр.

Вадим Лях проинформировал, что один из памятников имеет статус захоронения.

«Могу сразу сказать, что из этих двух памятников один имеет статус захоронения, который находится возле кладбища в микрорайоне Северный. И второй не имеет статуса захоронения. Имеется ввиду тот, который находится непосредственно в парке "Шелковичный". То есть, по одному – это надругательство, фактически, над могилой. Дальше камеры, в принципе, зафиксировали, кто в этот период заходил в парк. Видеофиксация есть, поэтому ждем результатов от полиции. Какой они статус предадут этому делу», – сообщил Вадим Лях.

Напомним, 9 мая на монументе Воину-освободителю в парке «Шелковичный» появилась черная полоса в нижней части красного флага.