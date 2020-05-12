Двое лечатся, один выздоровел: Лях рассказал о ситуации с коронавирусом в Славянске

В Славянске (Донецкая обл.) за все время пандемии коронавируса зафиксированы три случая заболевания COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 мая, в ходе пресс-конференции сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

Вадим Лях проинформировал, что один из заболевших выздоровел, двое – продолжают лечение в больнице Константиновки.

«3 случая зарегистрированных заболевания COVID-19. Один из которых закончился выздоровлением, одна больная госпитализирована 23 апреля в инфекционную больницу Константиновки и продолжает лечение. Вторая больная госпитализирована 8 мая также в Константиновку. Всего обследовано 874 человека, из них экспресс-тестами – 578. И методом ПЦР 296 человек. 264 человека обследованы – это те, кто вернулся из-за границы, из них методом ПЦР – 175 человек», – сообщил градоначальник.

Также Лях отметил, что на сегодня в городе зафиксированы 20 случаев пневмонии. Все заболевшие люди прошли ПЦР-тестирование.

«На сегодня в городе 20 пациентов лечатся по поводу пневмонии. Все обследованы ПЦР. Из них 5 человек в стационаре. То есть, всех больных пневмонией мы тоже обследуем», – сказал мэр Славянска.