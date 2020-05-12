За 200 миллионов: На Донетчине показали, как ремонтируют дорогу (Видео)

В Донецкой области ремонтируют участок дороги протяженностью более 16 км. Об этом сегодня, 12 мая, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«200 млн гривен из государственного бюджета направили на капитальный ремонт 16,3-километрового участка дороги государственного значения Киев-Харьков-Довжанский», – написал Кириленко.

«Этот участок – на маршруте от Славянска до Бахмута. Он долгое время капитально не ремонтировался, подвергался только латочному ремонту. В этом году благодаря программе "Большое строительство" он будет капитально отремонтирован, станет безопасным, комфортным и красивым», – добавил губернатор.