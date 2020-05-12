В Лисичанске предприниматели перекрывали дорогу: Что требовали (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) сегодня, 12 мая, предприниматели вышли на митинг. Видео опубликовано «UA:Донбасс».

В частности, предприниматели, занимающиеся продажей непродовольственных товаров, перекрывали дорогу возле Центрального рынка. Рядом находились патрульные полицейские.

Предприниматели требуют возобновить работу рынка, так как идет послабление карантина.

Как отмечают местные жители в соцсетях, по состоянию на 13:00 митингующие разошлись.

Напомним, из 24 существующих на Луганщине рынков свою работу возобновили всего 6.