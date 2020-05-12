Сколько в Украине переселенцев: Данные Минсоцполитики

В Украине по состоянию на сегодня, 12 мая, учтен 1 млн 446 тыс. 651 переселенец из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 24 апреля в Украине были учтены 1 млн 446 тыс. 840 переселенцев. Таким образом, за 3 недели число зарегистрированных ВПЛ уменьшилось на 189 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: