В Северодонецке погиб велосипедист: В полиции рассказали подробности (Фото)

В Северодонецке легковой автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

11 мая, около полудня, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на ул. Богдана Лещины. По словам свидетелей аварии, водитель серого автомобиля совершил наезд на велосипедиста.

На место происшествия патрульные обнаружили мужчину без сознания. Сразу за полицейским автомобилем прибыла «скорая». Медики оказали помощь пострадавшему, но из-за травм, не совместимых с жизнью, мужчину спасти не удалось.

Патрульные начали поиски виновника ДТП и, благодаря случайным свидетелям, обнаружили неподалеку брошенный автомобиль ЗАЗ «Славута» – с повреждениями, характерными для ДТП. Водителя в авто не было. Проверив автомобиль по номерным знакам, патрульные установили возможный адрес пребывания владельца, которым оказался житель Лисичанска. Впоследствии вероятного виновника аварии задержали сотрудники уголовного розыска.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении вероятного виновника аварии.