Коронавирус нашли уже у 27 пограничников

По состоянию на сегодня, 12 мая, в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксированы 27 положительных ПЦР-тестов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что из общего количества военнослужащих и работников ведомства, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 4 военнослужащих, 23 человека продолжают лечение.

«Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные – изолированы в подразделениях или обсерваторах. Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания», – отметили в Госпогранслужбе.