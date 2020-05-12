За выходные на Донетчине произошли 6 аварий

В Донецкой области 9-11 мая произошли 6 ДТП с пострадавшими. Травмированы 7 человек. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«За трое суток летальных случаев на дороге не зарегистрировано. Две аварии за один день произошли в Краматорске. Утром 9 мая водитель автомобиля "Renault Logan" выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередач. В результате ДТП 36-летний мужчина получил телесные повреждения. Вечером в Краматорский отдела полиции поступило еще одно сообщение о ДТП. Следствие установило, что 37-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21104 совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть. Пешехода госпитализировали в травматологию», – рассказали в полиции.

По всем фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения».