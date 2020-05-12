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Передавала информацию «ЛНР»: Жительницу Луганской области осудили на 5 лет

12.05.20 13:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Луганской области на передаче информации незаконным вооруженным формированиям «ЛНР». Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

«Контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого "2 АК народной милиции ЛНР"», – говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе ранее вынесенный приговор.

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