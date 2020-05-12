Зеленский сделал заявление о смягчении карантина

Нынешние показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19 позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

В Офисе президента состоялось селекторное совещание по предотвращению распространения коронавируса. В совещании под председательством Зеленского приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантина, хотя и с послаблениями.

На совещании обсуждались меры, принимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

«Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса», – заявил президент.

Также на совещании была озвучена информация о рынках: в Украине уже работают 569 продуктовых рынков.

Напомним, как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, карантин в Украине будет продлен и после 22 мая.