Лях пояснил, почему рынки Славянска еще не работают в полную силу

Сегодня, 12 мая, в Славянске (Донецкая обл.) на центральном рынке прошло выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр города Вадим Лях.

По словам градоначальника, комиссия проверила соблюдение карантинных ограничений, и пообщалась с предпринимателями.

«Мы отслеживали, как работает рынок в рамках послабления карантина и в рамках того, что там добавились разрешительные документы на работу нескольких субъектов, которые могут вести работу на рынках. Имеются ввиду магазины непродовольственной группы», – сказал Лях.

Мэр также сообщил, что по-прежнему на работу не вышли люди, которые торгуют в так называемых «бутиках», поскольку на их деятельность до сих пор распространяется запрет Госпродпотребслужбы.

«На сегодняшний день им пока этим постановлением не разрешено работать. Соответственно, у них конечно же есть вопросы – почему одним сегментам можно, а другим нет. На почве этого у нас на сегодняшний день разворачивалась такая дискуссия», – прокомментировал градоначальник.

Вадим Лях отметил, что руководство города готовит письмо в Госпродпотребслужбу, чтобы получить пояснения по соответствующему постановлению.

«Со своей стороны мы будем писать письмо в Госпродпотребслужбу области, потому что именно этот орган за собой оставляет право давать разрешение на работу рынков или нет. Им такое право предоставлено. И запрет на работу рынков был направлен санитарным врачом непосредственно на дирекцию рынка, а не на комиссию по ЧС. Однако там, на сегодняшний день, я считаю, что карантинные меры выполняются. Но это порядка еще, наверное… речь идет не только о "бутиках", а вообще о всей торговой сети, это еще порядка 700 человек. Это тоже не малая нагрузка на сегодняшний день, если они заработают. Сейчас на этот предмет идет общение у меня с работниками рынка, у заместителя. Хотим более-менее расшифровку получить и от Госпродпотребслужбы, все-таки, что подходит под понятие "торговый центр". Потому что очень обтекаемо в постановлении это все обозначено, поэтому вызывает вопросов много», – сказал Лях.