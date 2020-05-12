Если не сработает план «Б»: Пристайко рассказал о плане «С» по Донбассу

У власти Украины есть план «С» по урегулированию ситуации на Донбассе на случай, если предыдущие планы до конца года окажутся неэффективными. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Вадимом Пристайко в интервью «Deutsche Welle».

Он отметил, что когда президент Влидимир Зеленский пришел к власти, тогда начинался разговор, насколько долго можно идти тем самым путем, которым шел президент Порошенко и вся команда, которая работала с ним.

«Мы говорили о том, что украинский народ устал от многолетней войны, мы устали терять своих солдат, и сама ситуация, которая не решалась, рано или поздно должна решиться. План "Б" был в том, чтобы Минские соглашения, которые были записаны, и в принципе, должны были закончиться за год, они были продолжены по согласованию с нашими партнерами. И тогда президент Зеленский сказал, что до конца года мы должны увидеть прогресс», – рассказал Пристайко.

По его словам, это было связано со встречей лидеров во Франции. Встреча действительно состоялась, но прогресс был достаточно ограниченный, и основном он состоял в обмене пленными. Все остальные пункты не были выполнены, начиная с безопасности.

Вице-премьер отметил, что все участники нормандского процесса устали так же, как и Украина. «Но мы страдаем, наши люди гибнут. Те усилия международного сообщества, в частности, санкции, они тоже утомляют. Каждые полгода встает вопрос об их возобновлении, их эффективности. И именно потому Украина заговорила о плане "Б". Но есть и план "С"», – сказал Пристайко.

«План "Б" предусматривает, если Минск в том состоянии, в котором он есть, не работает, к нему нужно что-то добавить, не отбрасывая общее. Например, это может быть введение миротворческой миссии. Об этом говорила как украинская сторона, так позже и российская сторона. Разные форматы, но это обсуждалось. Несмотря на высказывания, что это "убьет Минск", – ничего подобного. Обе стороны предлагали разные варианты. Это условно мог бы быть план "Б". Насколько за этим планом "Б" есть план "С" – нужно дождаться, будет ли этот план эффективным и двигаться постепенно», – говорит вице-премьер.

Он подчеркнул, что если Россия блокирует решения Совбеза ООН, пользуясь своими возможностями члена Совбеза ООН, очевидно, что и этот план «Б» не сработает.

«Тогда нужно понимать: вообще есть ли какой-то шанс выполнить Минск? Или это превратится в ту историю, которая, например, между Азербайджаном и Арменией происходит последние 30 лет. Она, кстати, тоже называется Минским процессом», – заключил Вадим Пристайко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Deutsche Welle».