Новых случаев нет: На Донетчине 74 больных COVID-19 продолжают лечение

В Донецкой области продолжают лечение от коронавирусного заболевания 74 человека, из них 22 находятся в стационарах больниц. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что по состоянию на 12 мая в области лабораторно подтверждены 100 случаев коронавирусной инфекции, из них 3 летальных. За последние 4 суток был выявлен только 1 новый случай заболевания.

«У одного пациента коронавирус был диагностирован во время майских праздников, это мужчина из Мангушского района. 22 человека находятся в стационарах, 52 человека получают амбулаторное лечение. 22 человека выздоровели, получив 2 подряд негативных ПЦР-теста на COVID-19», – рассказал Педенко.

Он добавил, что с начала карантина в области заболели 37 медработников, из них 6 уже выздоровели, 4 находятся в стационарах, остальные получают амбулаторное лечение.

«Но они уже ожидают результаты второго ПЦР-исследования (первое с негативными результатами уже было), чтобы как можно скорее вернуться к работе», – отметил Александр Педенко.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 мая в Украине коронавирусом заболели 16 023 человека (3 373 – выздоровели, 425 человек скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Луганской области зафиксированы 42 случая COVID-19, выздоровели 15 человек.

В «ДНР» подтверждены 199 случаев заболевания (27 человек выздоровели, 5 умерли). В «ЛНР» по данным на 11 мая – 275 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают).