Как и когда пройдет ВНО: Министр назвала даты

Внешнее независимое оценивание (ВНО) состоится с 25 июня по 17 июля. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий, пишет «Сегодня».

«Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач», – сказала она.

Также Мандзий рассказала, что даты приема в вузы были изменены. Сами вузы должны скоро опубликовать условия и сроки на своих сайтах. Отсрочена подача документов, это будет происходить в августе. Сама процедура поступления не изменилась.

«Что касается выпускников с временно оккупированных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО», – сказала она.

И.о. министра также рассказала о том, как и когда завершится учебный год в школах.

«В школах учеба будет продолжаться до конца мая, как предусмотрено сроками учебного года, но мы понимаем, что она будет проходить только с использованием дистанционных технологий. Относительно дошкольных учебных заведений, тут нет понятия окончания учебного года, так что они могут и будут работать летом с учетом эпидемиологической ситуации», – сказала она.

Мандзий добавила, что для поступления в первый класс школы должны сами обнародовать сроки и правила подачи документов. Чаще всего это онлайн-регистрация или электронная почта, а лично можно будет отнести документы после окончания карантина. Конкурса для поступления в первый класс не предусмотрено, подчеркнула она.