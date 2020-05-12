В Мариуполе дважды в день делают анализ питьевой воды: Причина

В Мариуполе дважды в день берут на анализ питьевую воду. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в пресс-службе городского совета.

«С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в Мариуполе дважды в день проводят анализ питьевой воды. Данные мероприятия выполняет коммунальное предприятие "Мариупольское ПУ ВКХ". Главная цель – оперативно анализировать нет ли отклонений от норм», – говорится в сообщении.

В мэрии также отметили, что на сегодня отклонений по санитарно-химическим и микробиологическим показателям не обнаружено.

«Также "Горводоканал" усилил контроль за системами водоснабжения и водоотведения. Увеличено количество ежедневных отборов проб из сетей централизованного водоснабжения и сточных вод. Кроме того, согласно карантинных мероприятий, в городе проводится ежедневная санитарная обработка улиц, подъездов и мусорных контейнеров. В день дезинфицируют около 5 тыс. подъездов, 1,5 тыс. мусорных контейнеров и около 300 км дорог и тротуаров», – рассказали в пресс-службе.