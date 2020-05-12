Наблюдают больше 500 человек: В Донецкой ОГА рассказали о возможных вспышках COVID-19

В Донецкой области под медико-санитарным наблюдением остаются 502 человека из числа контактных лиц больных коронавирусом и прибывших из-за границы. Они могут стать причиной новых вспышек заболевания. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил директор ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Василий Гончаренко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил ряд рекомендаций для работы рынков, магазинов, кафе, салонов, стоматологических кабинетов и других учреждений в условиях карантина, которые должны обязательно выполняться.

«Сейчас уровень заболеваемости высокий. Но если не выполнять эти рекомендации, могут быть вспышки заболевания в разных городах области. А если будут вспышки, то вернутся более жесткие меры карантина. 250 человек, которые были в контакте, находятся сегодня под наблюдением. 252 человека прибыли из разных стран, и они еще под наблюдением. У нас есть те люди, которые могут заболеть и дать вспышки, кроме тех, которые продолжают лечение», – подчеркнул Гончаренко.

Глава областного лабораторного центра отметил, что все постановления главного санитарного врача направлены в органы местного самоуправления и филиалы центра на местах, Главное управление Госпродпотребслужбы в Донецкой области. По его мнению, если предприниматели и жители региона будут их выполнять, то ситуация останется спокойной.

«Я думаю, что есть немного снижение заболеваемости. То есть реально с 22 мая могут быть более ослаблены меры по карантину. Будет наблюдаться уровень заболеваемости и будут приниматься адекватные меры, чтобы люди не болели и не умирали. Должна быть гражданская сознательность людей – и предпринимателей, и тех, кто идут в магазины, парикмахерские, на рынки, и тогда все будет хорошо», – заключил Гончаренко.