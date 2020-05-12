Реальная жизнь на реальной войне: Военные сняли сериал о событиях на Донбассе (Видео)

Украинские военные сняли сериал «Точка Ноль» о реальных историях, произошедших во время войны в Донбассе. Создатели и исполнители главных ролей – участники боевых действий. Об этом сообщают организаторы проекта в Facebook.

Съемки сериала начались 1 ноября 2016 года. На тот момент война шла третий год. «Очередные волны демобилизованных. Некоторые ветераны начинают собственное дело. Был поздний вечер. Я, журналист, приехал откровенно устал и думал, что припрется тоже не первой свежести тошнот, из которого слова не вытянешь. Тогда я подумал: снимут немало фильмов, героических или трагичных. А нужно снять о будничной жизни на нуле. На следующий день я позвонил [добробату Александру] Матяшу и рассказал об идее сериала. Он поддержал. Так и начался отсчет "Точки Ноль"», – рассказал автор проекта, журналист Андрей Стельмах.

Уже появился трейлер к сериалу. «Что такое война? Бесспорно, это огромная трагедия и очень грустные события. А еще – это героические подвиги и эпические бои. А еще – это победа или смерть. Но все это –лишь часть войны. Ибо 80% времени люди на войне не воюют, а живут. Да, несколько иной от гражданской, но уже привычной для них жизнью. Сериал "Точка Ноль" – это реальная жизнь на реальной войне реальных военных. Это все – не выдуманные истории, так оно и было на самом деле. И в главных ролях — люди с передовой», – говорится в аннотации.