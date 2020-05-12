Пресс-секретарь Путина госпитализирован с COVID-19, – росСМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел COVID-19. Об этом заявил сам Песков, передают российские СМИ.

Песков подтвердил, что заболел коронавирусом. Также от сообщил, что сейчас находится в больнице.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 мая в Украине коронавирусом заболели 16 023 человека (3 373 – выздоровели, 425 человек скончались). По данным Минздрава, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области лабораторно подтверждены 100 случаев коронавирусной инфекции (22 человека выздоровели, 3 человека скончались), в Луганской области зафиксированы 42 случая COVID-19 (выздоровели 15 человек, летальных случаев нет).

В «ДНР» подтверждены 199 случаев заболевания (27 человек выздоровели, 5 умерли). В «ЛНР» по данным на 11 мая – 275 заболевших.