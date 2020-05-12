Винницкая область получила от Фонда Рината Ахметова экспресс-тесты на коронавирус для работников «скорой»

Фонд Рината Ахметова передал 2875 тест-систем для выявления COVID-19 Винницкому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Экспресс-тесты предназначены для тестирования бригад «скорой помощи», которые выезжают к пациентам с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Медики – особая группа риска. В первую очередь это касается врачей и медперсонала бригад "скорой помощи". Чтобы защитить их и не допустить дальнейшего распространения вируса, Фонд Рината Ахметова дополнительно к 300 тыс. тестов, переданных в государственные больницы Украины, закупил еще 20 тыс. тест-систем для сотрудников центров неотложной медицины. Они распределены между областными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Виннице, Львове и Житомире. Там трудятся, ежедневно рискуя заразиться, почти 10 тыс. медицинских работников!», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Принимая сертификат на тесты, заместитель главы Винницкой облгосадминистрации Наталья Заболотная поблагодарила Фонд Рината Ахметова за помощь медикам.

«Хочу выразить слова благодарности Фонду Рината Ахметова. Сегодня сохранение здоровья медработников, в первую очередь "скорой помощи", крайне важно, ведь они – наше первое оружие в борьбе с коронавирусом», – пояснила Наталья Заболотная.

К ее словам присоединилась замдиректора Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Надежда Марусяк: «Позвольте выразить искреннюю благодарность Фонду Рината Ахметова от департамента здравоохранения Винницкой обладминистрации. Наша экстренная медицинская помощь получила тесты, которые позволят своевременно диагностировать заболевание у врачей».

В Винницкой области в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы около 2 тыс. работников «скорой помощи». Главный врач областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Пирникоза подчеркнул, что сегодня забота о врачах играет важнейшую роль.

«Я присоединяюсь к словам благодарности от всех врачей "скорой помощи" Винницкой области. Здоровье медицинских работников должно быть на первом плане, и такая забота о них Фонда Рината Ахметова говорит о том, что у нашей страны есть будущее», – сказал Анатолий Пирникоза.

В пресс-службе также отметили, что для Фонда Рината Ахметова вручение тестов бригадам «скорой помощи» событие особенное. Ведь тестирование пациентов в регионах, их госпитализацию проводят в том числе медики на автомобилях «скорой помощи», полученных от Фонда Рината Ахметова по проекту «200 скорых для Украины». Это 114 уникальных машин, оборудованных всем необходимым для реанимации, 64 внедорожника, которые доедут даже в самые труднодоступные районы, и это 22 неонатальных автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких. В борьбе с коронавирусной инфекцией в Винницкой области задействованы 7 суперсовременных спецавтомобилей, полученных регионом в рамках проекта «200 скорых для Украины». Среди них – четыре «реанимации на колесах» (машины типа В), одна машина реанимации новорожденных (тип С) и два медицинских внедорожника Toyota Land Cruiser (тип А).