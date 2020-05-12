Послабление карантина: Как будут работать библиотеки и музеи Донетчины

В Донецкой области с послаблением карантина открываются библиотеки, но они пока будут работать без посетителей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 мая, рассказала и. о. начальника управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Алина Певная на брифинге в ДонОГА.

Она сообщила, что для возобновления работы музеев и библиотек издан приказ областного управления культуры с соответствующими рекомендациями.

«Без посетителей будут работать именно библиотеки, потому что там есть книги, которые люди берут в руки. В случае, если в руки возьмет книгу человек с коронавирусом, эта книга может стать разносчиком инфекции. Поэтому пока что книгу в руки выдавать не будем. Онлайн-литература на сегодня обеспечена в каждой библиотеке. Можно сделать заказ и в Донецкой областной библиотеке, которая находится в Мариуполе», – отметила Певная.

И.о. начальника областного управления добавила, что в течение последних 2-х месяцев учреждения культуры региона перешли на новые дистанционные формы работы, и все желающие могут побывать на экскурсиях в областных краеведческом и художественном музеях, в музеях Мариуполя, Славянска, Покровска, также виртуально можно побывать в музее Прокофьева, в усадьбах Немировича-Данченко и Корфа – есть много интересных экспозиций.

Она также рассказала, что онлайн можно посмотреть спектакли Мариупольского театра. Они находятся на YouTube-канале «Культура Донетчины» и на YouTube-канале Донецкого областного центра киноискусства и культуры, здесь можно посмотреть и новые фильмы.

«Все возможные услуги учреждений культуры можно получить онлайн. Единственное, чего не хватает творческим людям, – общения, улыбок зрителей, аплодисментов», – подчеркнула Алина Певная.