Не хватает лабораторий: На Донетчине провели меньше 2 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19

В Донецкой области за весь период эпидемии провели всего 1954 ПЦР-теста на коронавирус из-за малой мощности лабораторий и их небольшого количества. Об этом сегодня, 12 мая, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он прокомментировал информацию, что на Донетчине в данное время – один из самых низких показателей ПЦР-тестирования на коронавирус в Украине, меньше тестов сделали только на Луганщине.

«Это связано с тем, что мощность лаборатории в Мариуполе – максимально 12 исследований в сутки, а в Славянске лаборатория делала максимально 104-108 исследований в сутки. Как только заработает лаборатория, которую налаживают в филиале областного лабораторного центра, мощность будет больше и количество исследований будет больше», – пояснил Александр Педенко.

Он добавил, что в Донецкой области всего 2 ПЦР-анализатора, а в других областях этих анализаторов на порядок больше. В Луганской области также 1 анализатор, поэтому и такое небольшое количество исследований.

Присутствующий на брифинге директор ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василий Гончаренко, в свою очередь, отметил, что в Мариупольском филиале центра вскоре будет запущена в работу более мощная лаборатория.

«Завтра специалисты едут на обучение. Эта лаборатория будет делать не менее 200 исследований в смену. Там будут 3 бригады специалистов, можно будет работать в несколько смен», – рассказал Гончаренко.

По его словам, сейчас идет доукомплектация оборудования, и через 2 недели лаборатория сможет заработать.

Кроме того, 1-2 раза в неделю из области отвозят пробы на исследование в лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве. Так, сегодня в лабораторию Киева было доставлено порядка 173 образцов для ПЦР-диагностики из Мариуполя. Результаты ожидают в течение 2-3-х дней.