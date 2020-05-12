Вел бизнес по обе стороны линии фронта: Предприниматель из Волновахи подал в Европейский суд иск против России и Украины

Александр Ахунзянов в «ДНР» попал под персональные санкции первого «главы республики» Александра Захарченко. Тот своим указом запретил ему въезд в «ДНР», покупать или продавать там недвижимость и распоряжаться своим имуществом. Несколько лет мужчина вел бизнес по обе стороны линии разграничения – в Волновахе и неподконтрольном украинской власти Докучаевске. Сейчас дело Ахунзянова находится в Европейском суде по правам человека, юридическое сопровождение осуществляет Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ).

Александру Ахунзянову 42 года, он родился в Докучаевске, здесь женился, родились двое сыновей. С 1996-го в родном городе начал выстраивать собственный бизнес – начинал с одного киоска, за 21 год работы открыл 17 магазинов, развил несколько производств и цехов.

В марте 2014 года Докучаевск был охвачен «русской весной». По словам Ахунзянова, он свою проукраинскую позицию не скрывал. «В 2014 году я был в расстрельных списках. За проукраинскую позицию, за то, что я вывешивал украинские флаги. В День флага в августе 2014-го я вывесил флаги на всех своих предприятиях и это тогда, когда там уже не было украинской власти», – говорил он в одном из интервью.

Дом и предприятия Ахунзянова захватили и разграбили. Александр вывез семью в подконтрольную украинской власти Волноваху. При этом он продолжал вести бизнес и в Волновахе, и в неподконтрольном Докучаевске.

В августе 2017 года в главный офис в Докучаевске пришли вооруженные «налоговики ДНР». Самого Ахунзянова задержали в Донецке. «В этот момент я находился в кафе. На меня надели наручники, мешок на голову, посадили на заднее сиденье машины российского ВАЗа и отвезли в здание "республиканской службы охраны"», – рассказывает он.

Мужчина просидел в подвале около двух часов, затем начался допрос. «Они сняли с меня ботинки, носки и привязали за большие пальцы ног проволокой, на голову надели шерстяное одеяло, включили электрический ток. Иногда его выключали и задавали вопросы, во время чего били меня ногами по почкам. По ощущениям, все это происходило на протяжении 9-ти часов», – вспоминает предприниматель.

От него требовали признаний в сотрудничестве с украинской разведкой, так как Александр вел бизнес по обе стороны линии разграничения. Пытки закончились распиской «ко мне не было применено никакого психофизического давления и у меня нет никаких претензий». После этого Александра вывезли в посадку близ Макеевки и инсценировали расстрел. Затем приказали убираться из Докучаевска и оставить бизнес.

Через месяц, 26 сентября 2017 года, Александра и его семью задержали сотрудники «Министерства государственной безопасности ДНР» на КПП «Еленовка», когда семья ехала из «ДНР» в Волноваху. Допрашивали всех, и его несовершеннолетнего сына, в отдельном вагоне. Забрали вещи и документы. Поставили перед фактом: едут на обыск дома Александра, после чего мужчину задержали второй раз.

Теперь его допрашивали в подвале бывшего Донецкого апелляционного административного суда, где располагалось «МГБ ДНР». Пытками снова выбивали показания. Александр ничего не подписал и его перевезли на завод-тюрьму «Изоляция». Здесь в камере №8 уже находилось 24 человека.

«Это место напоминало концлагерь. Люди, работающие там, издевались над нами из-за того, что могли делать это безнаказанно, им нравился сам процесс издевательства над заключенными», – пишет в пояснениях юристам Ахунзянов.

Через 2 месяца Ахунзянова в кандалах посадили перед видеокамерой и неким военным журналистом. Его снова заставляли «сознаться» в шпионаже. «Они дали мне распечатанный вариант ответов на вопросы, для того, чтобы я перечитал их и отвечал, как надо. Когда я отказался это делать, они в нецензурной форме выругались, с мешком на голове меня посадили в автомобиль и увезли на КПП "Еленовка"», – вспоминает Александр события 26 ноября 2017 года.

Уже на КПП Александру сообщили, что въезд в «ДНР» ему запрещен на 5 лет. Никакого документа об этом не предоставили. Реальный указ «главы ДНР» Александра Захарченко появился позже, 6 декабря 2017 года.

В «ДНР» говорят, что в отношении Ахунзянова нет открытых уголовных дел, но 5-летний запрет въезда сих пор действует, с целью недопущения им совершения шпионажа.

На подконтрольной Украине территории Александр прошел судебно-медицинскую экспертизу, которая зафиксировала телесные повреждения средней степени тяжести. Он подал заявление в полицию, однако расследование (по объективным причинам) в полном объеме проводится не может.

С целью защиты своих прав Ахунзянов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Заявление подано сразу на 2 государства – Российскую Федерацию и Украину.

«Иск подан на две страны сразу, ведь обе имеют отношение к делу.. РФ осуществляет эффективный контроль на временно оккупированных территориях, поэтому ответственна за действия "ЛНР / ДНР". В то же время, Украина тоже имеет обязательства осуществлять все возможные дипломатические, экономические и юридические действия в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Но принятые Украиной меры были недостаточными, права Александра были нарушены и не восстановлены, поэтому Украина тоже должна отвечать», – прокомментировала юрист УХСПЧ Виталия Лебедь.

Пока дело Александра в процессе рассмотрения. Сам Ахунзянов продолжает жить с семьей в Волновахе и пытается восстановить успешный бизнес.