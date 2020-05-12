Святогорская Лавра не стала источником заражения коронавирусом, – ДонОГА

В Свято-Успенской Святогорской лавре не зарегистрировано ни одного случая подозрений или заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что Святогорская лавра сейчас «на слуху», но прошло уже 3 недели после Пасхи, и никаких заболеваний там не регистрировалось.

«Ни одного вызова из Лавры для тех верующих, которые там находятся, для служащих Лавры не получали ни мобильные бригады, ни учреждения здравоохранения города Славянска. Не было ни подозрений, ничего из Лавры. Я считаю, что нужно поставить точку и тему с Лаврой надо закончить. Там придерживаются карантинных условий, источником заболевания наша Лавра не является», – подчеркнул Педенко.

По его словам, женщина из Святогорска, которая заболела COVID-19, прибыла туда 1 мая, через двое суток после Пасхи, и на пасхальном богослужении, очевидно, не была.

Как сообщалось ранее, на Пасху в Донецкой области богослужения прошли в 275 культовых сооружениях, в большинстве – без нарушения общественного порядка. При этом в Святогорской Свято-Успенской лавре пасхальные богослужения прошли с жесткими нарушением карантинных мер, в соборе присутствовало свыше 300 человек, без защитных средств и соблюдения социальной дистанции. По данным событиям полиция открыла уголовное производство.

В МВД уточнили, что ответственность понесет Игорь Яковенко (митрополит Арсений) – «гражданин Украины, как настоятель, как лицо, допустившее преступление».