Возрастом от 20 до 40 лет: В Дружковке ремонтируют аппараты искусственной вентиляции легких

С начала эпидемии коронавируса предприниматель из Дружковки Василий Мазурин занялся восстановлением аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи города достали старые неработающие аппараты и отдали их на ремонт. Об этом сообщают организаторы проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

«Это была наша инициатива, у нас не было уверенности, что справимся. Эти аппараты ИВЛ мы видели только по телевизору в новостях. Но наше предприятие имеет производственные мощности, конструкторов, современные станки с цифровым программным управлением. Мы никогда не ремонтировали медицинское оборудование, но хотели помочь. И у нас это получилось», – говорит директор ООО «Контакт» Василий Мазурин.

Для этих целей на своем производстве предприниматель создал отдельную бригаду. На ремонт одного аппарата сейчас уходит от двух дней до недели.

«Раньше я никогда не ремонтировал нечто подобное, взял в руки все инструкции и начал изучать. Понял, как работают эти аппараты. Хотя те, что мы ремонтируем, – старые, там в основном механика неисправна. К нам попал аппарат 1980 года, называется "РО-2". Он работает в режиме активного вдоха и выдоха. Мы смогли его отремонтировать и отдать врачам», – рассказал инженер-электромеханик Евгений Беньков.

Сейчас на предприятии ремонтируют пятый аппарат ИВЛ. Четыре уже отдали в больницы Дружковки. Денег за ремонт не берут – считают это своим благотворительным взносом в борьбу с коронавирусом.

«Медики протестировали оборудование, аппараты работают. Они разного производства и возраста – им от 20 до 40 лет. Свой ресурс они давно исчерпали, но моим работникам удалось заново запустить это оборудование. На одном меняли трубки, для другого изготавливали резиновые прокладки, делали чертежи и изготавливали другие детали», – поясняет Василий Мазурин.

Сейчас предприятие работает над разработкой собственного аппарата ИВЛ. Для этого обмениваются опытом со специалистами из иных городов Украины. «Сейчас работаем над разработкой технической документации, учитываем каждое экспертное мнение. Недавно советовались с врачами из Львова. После согласования технического задания будет изготовление прототипа. Верю, что у нас все получится», – поделился планами Мазурин.