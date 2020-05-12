На Луганщине грабитель зарубил мужчину, чтобы украсть продукты

Житель поселка Троицкое (Луганская обл.), который совершил убийство ради сокрытия грабежа, приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Во время судебного разбирательства доказано, что в мае 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в дом местного жителя, чтобы украсть продукты питания. В это время его заметил хозяин, и грабитель несколько раз ударил мужчину топором по голове. В результате он скончался на месте.

Злоумышленник судом признан виновным в совершении грабежа с проникновением в жилище и применением насилия, а также в умышленном убийстве, которое совершено с целью скрыть другое преступление (ч. 3 ст.186, п. 9 ч. 2 ст.115 УК Украины) и приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы.

Как уточняют в прокуратуре, раньше он был неоднократно судим за преступления против собственности.