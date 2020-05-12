У одного из украинских политзаключенных подозревают коронавирус, – Денисова

У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука, который незаконно удерживается в России, есть подозрение на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 12 мая, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, у Бугайчука появились симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах.

«Существенное ухудшение состояния здоровья Сергея произошло после того, как его этапировали из Брянского СИЗО в "ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве". По прибытию в московскую тюрьму его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19», – написала Денисова.

Она отметила, что администрация учреждения, где содержится политзаключенный украинец, до сих пор не обеспечила его надлежащей медицинской помощью – не сделано ни одного анализа. Кроме того, он не обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.

Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры, чтобы Сергей Бугайчук получил необходимое лечение и средства индивидуальной защиты.