Одним – больше, другим – меньше: Больницы Донетчины начали финансировать по-новому (Видео)

Областная больница интенсивного лечения в Мариуполе вошла в тройку учреждений Донецкой области, которые за апрель получили наибольшие суммы начислений по контракту с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

1 апреля начался второй этап реформы здравоохранения – финансирование медучреждений теперь напрямую зависит от числа обслуженных пациентов, за которых по определенным тарифам деньги поступают от НСЗУ.

«НСЗУ заключила договоры со свыше 1600 учреждениями здравоохранения Украины. За месяц по этим договорам выплачено более 5,6 млрд грн. В электронной системе НСЗУ уже выписаны более 100 тысяч направлений, электронные записи ведутся по более 2 млн пациентам», – говорит руководитель Национальной службы здоровья Оксана Мовчан.

За апрель от НСЗУ для 83 медучреждения Донецкой области, которые предоставляют экстренную и специализированную помощь, поступили 201 млн грн.

В частности, областная больница интенсивного лечения в Мариуполе получила более 9 млн грн.

«Больница интенсивного лечения получила договор на 22 миллионов больше, чем субвенция прошлого года. Субвенция была 76 млн грн, а наш бюджет по программе медицинских гарантий НСЗУ – свыше 100 млн грн. В Мариуполе была проведена подготовительная работа, объединили некоторые медицинские учреждения между для того, чтобы зайти в реформу. И мы видим результат этой работы сегодня, т.к. учреждения имеют увеличение своего бюджета», – сказал директор Восточного межрегионального департамента НСЗУ Наталья Будяк.

Условием финансирования является предоставление медучреждениями электронной отчетности. Каждая оказанная услуга и консультация фиксируется в электронной системе здравоохранения. В этой связи одни больницы получили увеличение финансирования, другие – сокращение. «В результате реформы более 1000 учреждений получили деньги по программе медицинских гарантий больше, чем было по прежним субвенциям. При этом около 500 заведений получили меньше. Основная причина этого – оснащение больниц: если они предоставляют услугу, то они должны иметь для этого соответствующее оборудование. При заключении контракта к ним предъявлялись требования – учреждение должно было быть автоматизировано, подключено к электронной системе здравоохранения. Но не все смогли получить те пакеты, на которые претендовали, потому что у них был недостаток оборудования или специалистов», – пояснила Оксана Мовчан.

Кстати, медучреждениям, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, НСЗУ также будет платить по заключенным договорам. Всего на это правительство дополнительно выделило более 15 млрд грн. Контракты составляются по трем основным пакетам борьбы с коронавирусом:

оплата за работу мобильной бригады;

оплата экстренной медицинской помощи;

оплата за стационарную медпомощь.

В тариф включены дополнительные выплаты врачам в размере до 300% окладов.

Как сообщалось ранее, в результате новой системы финансирования наиболее страдают больницы по оказанию психиатрической помощи. Они профинансированы менее чем на половину от потребностей. Так, в Сватово (Луганская обл.) пришлось сократить треть персонала клиники, остальные перешли на «минималку» и по очереди выходят в неоплачиваемые отпуска. С аналогичной проблемой недофинансирования столкнулись психиатрические больницы в Мариуполе и Краматорске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»