Яблоки золотыми оказались: В «ЛНР» обсуждают подорожание хлеба и продуктов

На неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области поднялись цены на хлеб и другие продукты. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Как вам рост цен на хлеб в ЛНР? Со вчерашнего дня он подорожал на 2 рубля (0,54 грн по местному курсу на 12 мая – ред.). А ведь в прошлом году председатель правительства Сергей Козлов обещал, что цены подниматься не будут», – сообщает Telegram-канал «Луганский инсайд».

Луганчане уверены, что «официальные» ресурсы об этом не напишут. «Помнится, Луганский информационный центр, ссылаясь на Минсельхоз, в декабре победно рапортовал о том, что "введение в эксплуатацию государственных элеваторов, в отличие от частных, не требует расходов на арендную плату, что позволит удешевить хранение хлеба и не допустить повышения цен выше нынешнего уровня". Ага, не допустили», – пишет «Луганский инсайд».

Как сообщает автор поста, растут цены и на другие продукты – картошку, сахар и т.д.

«Но ЛИЦ об этом не напишет. Зато с радостью сообщит, что "цены в ЛНР на манную крупу падают!", и проведет очередной "исследование" о том, что цены в ЛНР на какие-то товары, ниже, чем на Украине», – подытожил «Луганский инсайд».

Луганчане возмущаются и обсуждают рост цен в соцсетях: