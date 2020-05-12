Яблоки золотыми оказались: В «ЛНР» обсуждают подорожание хлеба и продуктов

На неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области поднялись цены на хлеб и другие продукты. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Как вам рост цен на хлеб в ЛНР? Со вчерашнего дня он подорожал на 2 рубля (0,54 грн по местному курсу на 12 мая – ред.). А ведь в прошлом году председатель правительства Сергей Козлов обещал, что цены подниматься не будут», – сообщает Telegram-канал «Луганский инсайд».
Луганчане уверены, что «официальные» ресурсы об этом не напишут. «Помнится, Луганский информационный центр, ссылаясь на Минсельхоз, в декабре победно рапортовал о том, что "введение в эксплуатацию государственных элеваторов, в отличие от частных, не требует расходов на арендную плату, что позволит удешевить хранение хлеба и не допустить повышения цен выше нынешнего уровня". Ага, не допустили», – пишет «Луганский инсайд».
Как сообщает автор поста, растут цены и на другие продукты – картошку, сахар и т.д.
«Но ЛИЦ об этом не напишет. Зато с радостью сообщит, что "цены в ЛНР на манную крупу падают!", и проведет очередной "исследование" о том, что цены в ЛНР на какие-то товары, ниже, чем на Украине», – подытожил «Луганский инсайд».
Луганчане возмущаются и обсуждают рост цен в соцсетях:
- Людмила: «Разве только на хлеб? Я в шоке и от всего остального. Яблоки вообще золотыми оказались. Мясо доже упоминать не хочу. Яйца по 46 рублей при наличии кругом птицефабрик совсем не вдохновляют. И если бы не двойные пенсии у определенного круга лиц, то магазины были бы пустыми на предмет покупателей»;
- Ольга: «У нас яйца 62»;
- Татьяна: «В киоске "Добродия" хлеб "Урожайный" сегодня был по 17 руб. А раньше, по-моему, он был по 14 руб. Значит, не только на 2 руб. хлеб подорожал, но есть такой, что и на 3 руб.»;
- Дмитрий: «Судя по всему, это первые признаки обрезания дотации РФ, если все остальные цены у нас на уровне или выше российских – тут понятно, что естественное ценообразование. А дешевизна хлеба была обусловлена только дотациями, которых сначала 2015 года много было заложено, как поддержка в той *опе: и медицина бесплатная, и всякая продуктовая помощь... Это – когда хотели одно сделать из нас, а потом получился чемодан без ручки. Теперь будут сбрасывать балласт... Следующий – проезд будет, коммуналка и по нарастающей».