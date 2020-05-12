Тренировки даже в карантин: На линии разграничения Луганщины «служит» лабрадор Блэки (Фото, видео)

Более 10 месяцев при погранотряде в Станице Луганской проходит службу лабрадор Блэки. Собака была задействована, в основном, на КПВВ «Станица Луганская». Во время закрытия линии разграничения на карантин Блэки продолжает тренировки со своим инструктором. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает Луганский погрантряд.

Старший прапорщик Анатолий Скрипка – кинолог Блэки. До зоны проведения Операции объединенных сил Анатолий и Блэки проходили службу в Черниговском погранотряде и несли службу в международном пункте пропуска «Добрянка».

В Луганской области главная задача пограничного тандема – недопущение перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии через линию разграничения. Обычно Анатолий и Блэки несут службу на КПВВ «Станица Луганская», проверяя одежду и багаж пересекающих линию разграничения на наличие опасных предметов и веществ. Но недавно Блэки помогла пограничникам обнаружить тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой за пределами КПВВ.

Схрон был спрятан и тщательно заставлен кирпичом в технологическом окне дома в селе Бахмутка (Новоайдарский район). Из тайника тогда изъяли арсенал патронов, корпуса от минометных мин, полимерные бутылки, заполненные метательным взрывчатым веществом, электродетонаторы, корпус противотанковой аккумулятивной гранаты и предмет, визуально похожий на гранатомет.

«Лабрадоры очень коммуникабельны, дружелюбны, большие шалуны и ведут себя очень активно. Но если мы на службе, поведение Блэки меняется – это надежный и послушный помощник. Служба тогда в приоритете. Конечно, серьезное отношение к службе всегда дает положительные результаты. В зоне ООС одной из самых важных наших задач – недопущение распространения с неподконтрольной, а также и на контролируемой территории Украины средств диверсии, которые могут быть использованы против мирного населения. Даже несмотря на карантин, мы продолжаем тренироваться для того, чтобы всегда быть на чеку и в постоянной боевой готовности», – говорит кинолог Анатолий Скрипка.